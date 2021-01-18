В новом году розничные цены на мороженую рыбу демонстрируют рост

Как сообщает служба мониторинга Росрыболовства, с 11 по 17 января текущего года динамика цен на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировала разнонаправленные тренды.

На Северо-Западе в условиях ожидания возобновления экспортного спроса незначительно укреплялись цены на треску (200 руб./кг, +1%) и пикшу (135 руб./кг, +1,5%). Востребованность на внутреннем рынке и удорожание аналогичной импортной продукции способствует росту цен на атлантические скумбрию (145 руб./кг, +3,6%) и сельдь (80 руб./кг, +3,9%).

Розничные цены демонстрируют рост. В период с 1 по 11 января средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,4%. По сравнению с началом года цены увеличились на 0,4%.