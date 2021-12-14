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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.21 10:45

В новом году Североморск планирует жить с бездефицитным бюджетом

13 декабря в администрации ЗАТО г. Североморск состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О бюджете ЗАТО г. Североморск на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». Слушания вёл председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев.

Напомним, публичным слушаниям предшествовали бюджетные слушания, в ходе которых перед депутатами выступили главные распорядители бюджетных средств.

С докладом перед участниками мероприятия выступила начальник Управления финансов Надежда Ракшина, которая сообщила, что объём доходов в 2022 году планируется в размере 3 млрд 836 млн 455,0 тысяч рублей, объём расходов 3 млрд 836 млн 455,0 тысяч рублей. В 2022 году по сравнению с текущим годом прогнозируется: увеличение доходов бюджета на 11 млн 313,2 тысячи рублей (+0,08%); уменьшение расходов бюджета на 73 млн 13,9 тысячи рублей (-2,9%). При сложившихся условиях дефицит бюджета отсутствует. Безвозмездные поступления в бюджет составят 2480 млн 683,5 тысячи рублей. Из них дотации - 22,8%, субвенции - 53,2%, субсидии - 18,2% и иные межбюджетные трансферты – 5,8%. Из налоговых поступлений 91% составляет налог на доходы физических лиц, основными неналоговыми источниками пополнения бюджета являются налоги на использование имущества - 83,6%.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» в 2022 году предусмотрено выделение 428000,3 тысячи рублей. На «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» в 2022 году выделяется 2 млрд 298 млн 118,0 тысяч рублей, на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» в 2022 году будет направлено 476 млн 988,1 тысячи рублей. Более 25 миллиона рублей будет направлено на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск». Эта сумма возрастёт при распределении субсидии из областного бюджета на 64,2 миллиона рублей.

Заседание Совета депутатов ЗАТО г. Североморск с повесткой дня «О бюджете муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» состоится 21 декабря.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11732-sostoyalis-publichnye-slushaniya-po-proektu-byudzheta-na-2022-god/#news-gal-2

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