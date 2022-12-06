В новом году стабильности на работе ждут больше, чем карьерного роста

В наступающем году россияне чаще всего ждут от работодателей повышения зарплаты, стабильности и адекватного руководства. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В 2023 году россияне больше всего ждут повышения зарплаты: об этом сообщили 56% опрошенных. Каждый третий (35%) ожидает стабильного функционирования компании, 26% — адекватного руководства, 24% — карьерного роста, каждый пятый (21%) — новых интересных задач. На улучшение условий труда рассчитывают 17%, на выплату премий — 14%. Каждый десятый (10%) хотел бы признания своих заслуг, по 8% мечтают о снижении нагрузки и улучшении взаимоотношений в коллективе. Еще 8% не надеются на какие-либо изменения.

Стабильности, адекватного руководства, интересных задач и снижения нагрузки от своей работы чаще ждут женщины, тогда как отсутствие каких-либо ожиданий больше свойственно мужчинам. Запрос на стабильность и улучшение условий труда наиболее высок среди россиян старше 45 лет (37 и 22% соответственно), а на карьерный рост, выплату премий и снижение нагрузки — среди опрошенных до 34 (31, 19 и 16% соответственно). Чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они ожидают от своего работодателя повышения зарплаты и карьерного роста.

По сравнению с прошлым годом среди работающих россиян снизилось число тех, кто ждёт повышения по службе. Напротив, вырос запрос на стабильность, интересные задачи, снижение нагрузки и улучшение взаимоотношений в коллективе.

Время проведения: 24—30 ноября 2022 года.