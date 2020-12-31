В новом году в Кировско-Апатитской центральной городской больнице начнутся ремонты терапевтического и хирургического отделения

На эти цели из областного бюджета выделено 130 млн рублей.

После окончания ремонта также будет выполнено оснащение оборудованием на общую сумму 30 млн рублей. Закупят операционные столы, светильники прочее хирургическое оборудование и инструменты, медицинская мебель. На данные цели в областном бюджете на 2021 год предусмотрены необходимые средства.

«В плане общего вектора развития Апатитско-Кировского района и медицина должна соответствовать требованиям, которые предъявляются самому городу. Здесь есть аэропорт, курорты – безусловно, концентрация медицинских ресурсов в перспективе будет увеличиваться. Географическое положение мы также рассматриваем как плюс, чтобы здесь сконцентрировать основные силы по оказанию экстренной помощи. Иногда приходится из южных районов – Кандалакшского, Терского, отчасти Мончегорска – пациентов транспортировать на север, в областной центр. Это потеря времени и ресурсов. Поэтому в планах – усиливать медицинскую службу в Кировке и Апатитах, сделать здесь южный форпост по оказанию медицинской помощи и подтягивать под это ресурсы, кадры», – подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.