В новом хирургическом корпусе Мурманского областного онкодиспансера активно идёт отделка внутренних помещений

В Мурманске в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» и губернаторского плана «На Севере – жить!» продолжается строительство нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера. Сейчас подрядчик активно выполняет отделку внутренних помещений. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Постепенно вырисовывается окончательный облик нового хирургического корпуса онкодиспансера. Не скрою, объект сложный как в силу значительного объёма работ, так и в силу необходимости монтажа медицинского оборудования, требующего высочайшей квалификации специалистов. Несмотря на все сложности, мы движемся к завершению. Подрядчик выполняет чистовую отделку помещений. Более того, три этажа готовятся для передачи под установку оборудования», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Завершается монтаж вентилируемого фасада и витражей. Внутри здания рабочие укладывают плитку в санузлах, монтируют потолочные и стеновые панели и готовятся стелить линолеум. В будущих современных операционных, где врачам предстоит проводить уникальные операции, завершается монтаж специальных стеклянных стеновых панелей. На лестничных маршах идёт установка ограждений.

Напомним, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится на площади 1529 квадратных метра. В нем разместятся современные операционные, а на прилегающей территории - кислородно-газификационная станция, дизель-генераторные установки контейнерного типа и блочно-модульная трансформаторная подстанция.

