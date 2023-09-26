В новом пространстве СОПКИ.СЕМЬЯ прошла неделя семейного права и социальной защиты

Первое пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» начало работу в Мурманске на базе областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой (ул. Буркова, 30). С 18 сентября по 15 октября проходят четыре тематические недели, посвященные вопросам семьи, здоровья ребёнка и материнства.

Открытие недели «Семейного права и социальной защиты» началось с лектория о мерах господдержки северян с детьми. В приветственном слове министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев рассказал о новом пространстве и его возможностях. На тему роли региональных мер в решении демографических задач и об условиях получения отдельных соцвыплат с аудиторией пообщались заместитель министра Ирина Горельцева и представитель центра социальной поддержки населения Мурманска Юрий Виденеев. Исполняющая обязанности министра строительства Александра Карпова рассказала о мерах по обеспечению жильем молодых семей в рамках государственных программ. Также на мероприятии выступили представитель и управляющий региональным отделением Социального фонда России Вадим Корнов. Спикеры ответили на вопросы аудитории о едином пособии, материнском капитале и других выплатах, положенных неработающим родителям.

Ещё одним мероприятием стала встреча с региональными уполномоченными по правам ребенка и человека «О правах детей и их родителей», где участники узнали о задачах и принципах работы института уполномоченных, как и куда обратиться за помощью, как проходит рассмотрение обращений. Уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Алевтина Андреева рассказала о региональном детском телефоне доверия и других средствах психологической поддержки для детей и их родителей. Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов рассказал о социально-просветительских проектах и о работе Молодёжного общественного совета.

На лектории «Трудовые права женщин» прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Мурманской области Екатерина Койпиш подробно рассказала о трудовых правах будущих мам и женщин, уже имеющих несовершеннолетних детей. Специалист регионального отделения Социального фонда России Ирина Шадрина отдельно остановилась на порядке получения и выплаты пособий при рождении детей. Об особенностях оплаты труда и предоставления гарантий и компенсаций женщинам, работающим в нашем регионе, проинформировал гостей начальник управления охраны труда и социально-трудовых отношений министерства труда и соцразвития Мурманской области Максим Ромащенко.

На выходных для северян с детьми прошёл квест «Маршрут доверия», организованный Мурманским центром социальной помощи семье и детям. Ведущими станций выступили специалисты учреждений социальной защиты. Во время квеста юные северяне узнали о службе «Детский телефон доверия», а родители - о специфике работы службы психологической поддержки. Также специалисты из соцучреждений Мурманской области провели творческий мастер-класс «Счастливые моменты» по созданию оберега, игрушки или семейной фоторамки.

Завершающим мероприятием тематической недели стал тренинг «Родительский ресурс», также организованный Мурманским ЦСПСиД. Психологическое занятие направлено на помощь тем родителям, которые испытывают трудности с общением с ребёнком и эмоциональное выгорание.

Подобные мероприятия и встречи в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» будут проводиться регулярно. Результатами этого месяца станут мониторинг и анализ потребностей гостей пространства, которые и лягут в основу формирования постоянного графика мероприятий.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в семейных «СОПКАХ» можно не только интересно провести время всей семьей, но и найти единомышленников и, конечно, получить консультацию профильного специалиста самых разных сфер – от квалифицированного юриста до опытного педиатра. До конца года будут открыты пространства в Североморске и Полярном. Подробную информацию и график мероприятий ищите в официальной группе «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru