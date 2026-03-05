В новом составе Мурманской областной Думы будет всего 28 депутатов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялось заседание Мурманской областной Думы. В нём участвовали региональные парламентарии, первый заместитель губернатора Оксана Демченко, депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Кусайко, представители исполнительных органов власти региона, прокуратуры. Заседание вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В первом и окончательном чтении принят проект закона, вносящий изменения в статью 56 Устава области. Он устанавливает, что Мурманская областная Дума последующих созывов избирается в составе 28 депутатов. По мнению инициаторов проекта – депутатов фракции «ЕР» – сокращение числа депутатов будет способствовать снижению и эффективности бюджетных расходов. При этом сохранится качество законотворческой работы и представительство интересов жителей.

Процедуру окончательного чтения прошёл законопроект, вносящий изменения в закон «О выборах депутатов Мурманской областной Думы». Установлено, что 18 депутатских мандатов в Думе распределяется по мажоритарной системе, 10 – между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.

Депутаты приняли в третьем чтении изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Основные параметры бюджета не изменились, произошла корректировка получателей перечня льгот по налогу на имущество, а также получателя субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий программы «Герои Севера».

В окончательном виде одобрен законопроект, вносящий изменение в статью 6 закона «Об образовании в Мурманской области», который наделяет исполнительный орган Мурманской области, уполномоченный в сфере образования, правом на предоставление государственной поддержки профессионального обучения лицам, получившим на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедшим государственной итоговой аттестации.

Парламентарии решили внести в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу ФС РФ проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». Он подготовлен в целях повышения эффективности реализации инвестиционных программ, увеличения показателей надёжности систем водоснабжения и водоотведения, а также незамедлительного реагирования исполнительными органами субъектов Российской Федерации на несоответствие воды нормативам качества питьевой и горячей воды.

Депутаты согласовали назначение Оксаны Глубокой на должность главного редактора газеты «Мурманский вестник».

