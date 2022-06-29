В новом учебном году детский сад на улице Капитана Орликовой будет готов к встрече маленьких мурманчан

В Мурманске на улице Капитана Орликовой в районе дома №44 работы по возведению здания нового детского сада и его отделке завершены, выполнено подключение ко всем инженерным сетям. Сейчас рабочие занимаются наведением порядка на территории и устройством площадок для детей.

Напомним, строительство дошкольного учреждения ведётся в рамках нацпроекта «Демография».

Готовность объекта – 90%. Все идёт в соответствии с планом, заверяет подрядчик. В течение двух недель будут проведены работы в части благоустройства.

Важный вопрос, который ранее возникал на строительной площадке – водоотведение грунтовых вод, которые образовались после проведения буровзрывных работ.

Эта задача уже решена. Инженерные решения, разработанные специалистами городского учреждения «Управление капитального строительства», позволят избежать выхода грунтовых вод на территорию объекта.

Планируется, что уже в новом учебном году детский сад будет готов к встрече маленьких мурманчан.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_e28a470bd29e.jpg