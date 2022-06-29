Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин посетил Мурманский международный лицей (Ледокольный проезд, 23). В следующем учебном году в образовательном учреждении откроются новые кабинеты для начальной школы.

Возможность обучаться в лицее с первых школьных лет крайне востребована у мурманчан. Первый подобный класс был открыт в 2017 году. С тех пор количество желающих учиться в лицее с первого класса не уменьшается, а только растет.

– В новом учебном году на базе Мурманского международного лицея откроем ещё один первый класс. Это одно из самых успешных учебных заведений областного центра, в том числе по количеству выпускников, поступивших в престижные вузы, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Крайне важно выстроить образовательную вертикаль, чтобы дети с самых юных лет могли адаптироваться к требованиям образовательного учреждения. Поэтому наличие первых классов на базе лицея - правильное и своевременное решение.

Международный лицей – активный участник различный конкурсов по предоставлению грантов. Так, в 2022 году учреждение стало одним из победителей «Arctic schools». В результате будет выполнен ремонт танцевального зала. Кроме того, ММЛ победил в конкурсном отборе школ на получение гранта в форме субсидии в номинации «Лучшие городские школы Кольского Заполярья».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22869&page=1