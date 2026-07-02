В Мурманской области завершён индивидуальный отбор поступающих в 10-е классы Губернаторского лицея. Всего было подано более 100 заявлений. Интерес к обучению в образовательном учреждении проявили школьники из Мурманска, Александровска, Печенгского округа.

Для участия в конкурсном отборе абитуриенты представили аттестат об основном общем образовании, результаты государственной итоговой аттестации по профильным предметам и портфолио индивидуальных достижений за последние два года. Приёмная комиссия также учитывала результаты участия в олимпиадах, конкурсах и внеурочной деятельности. Кроме того, кандидаты прошли вступительное тестирование и собеседование с педагогом-психологом.

По итогам работы приёмной комиссии утверждены списки поступающих, рекомендованных к зачислению. В новом учебном году обучение в 10-х классах Губернаторского лицея начнут 75 школьников. Результаты опубликованы на сайте лицея.

Отметим, что приём заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление рекомендованных к поступлению обучающихся проводится с 30 июня по 6 июля. Документы принимаются по адресу: Мурманск, улица Советская, 9а, с 9.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 до 13.30. Суббота и воскресенье — выходные. Получить консультацию можно по телефону 8 (8152) 56-78-34.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, Губернаторский лицей создан по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках народной программы «На Севере — жить!». Образовательные программы лицея ориентированы на подготовку будущих специалистов по ключевым для региона направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии» и «Арктические биоресурсы и биотехнологии». Обучение построено по принципу непрерывной образовательной траектории — от школы до университета и дальнейшего трудоустройства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570421/#&gid=1&pid=1