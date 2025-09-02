ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
В новом учебном году ряды воспитанников Мурманского Нахимовского военно-морского училища пополнили 80 первокурсников

1 сентября в филиале Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманске, как и во всех остальных образовательных организациях Министерства обороны России, начался новый учебный год.

С началом учебного года и Днём знаний мурманских нахимовцев поздравили командующий Северным флотом адмирал Константин Кабанцов, представители органов государственной и исполнительной власти, духовенства, гости училища и родители нахимовцев.

Командующий Северным флотом отметил, что современная, уникальная учебная база и опытные педагоги дают нахимовцам возможность получить глубокие, разносторонние знания.

«В ходе обучения в училище вы должны определиться со своим профессиональным выбором. И я уверен, что он будет связан со службой на флоте. Личный состав Северного флота окажет вам всю необходимую помощь в ходе учёбы, чтобы привить навыки начальной военно-морской подготовки, ознакомить с современными подводными лодками, надводными кораблями, морской авиацией, с вооружением береговых войск», – сказал адмирал Константин Кабанцов, обращаясь к присутствующим.

С напутственными словами к нахимовцам также обратились главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, сенатор Российской Федерации от Мурманской области Елена Дягилева, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, другие участники мероприятия.

О значимости войскового товарищества, взаимовыручки и дружбы нахимовцам рассказал участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества младший лейтенант Алексей Забегаев, который выполнял боевые задачи в составе подразделений морской пехоты Северного флота.

Начальник Нахимовского военно-морского училища контр-адмирал Валерий Мирон отметил, что по качеству обучения училище остаётся лучшим в регионе, с воспитанниками работают преподаватели высшей категории, которые все свои знания и опыт отдают нахимовцам.

Право дать первый звонок в новом учебном году было предоставлено воспитаннику первого курса, получившему высший балл на вступительных экзаменах, Константину Сергееву и нахимовцу 7 курса, вице-старшине второй статьи Егору Бугрееву.

В новом учебном году ряды воспитанников Мурманского Нахимовского военно-морского училища пополнили 80 первокурсников. Ещё 21 человек начнут обучение в составе групп других курсов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, Филиал Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища в городе Мурманске является самым северным учебным заведением Минобороны России. В нём обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия: учебно-материальная и спортивная база по праву считается лучшей среди учебных заведений северных регионов. Есть бассейн и крытый ледовый корт, фотовидео- и радиостудии, класс робототехники и многое другое.

 

 

 

