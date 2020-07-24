В новом учебном году школьники Оленегорска смогут получить дополнительное образование в сфере технического творчества

В Центре внешкольной работы Оленегорска разработаны и утверждены программы дополнительного образования в сфере технического творчества, а также оборудованы специализированные классы для учеников. Работа ведётся в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В новом учебном году школьникам будут доступны 3 направления обучения техническому моделированию и конструированию с использованием автоматизированного инструмента и автомоделированию с использованием станкового оборудования. На приобретение специального оборудования из бюджетов разных уровней направлено 422 тысячи рублей.

Педагоги Центра прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Современные тенденции в области технического творчества». Центр ведет набор учеников, первая группа сформирована, дети приступят к занятиям в сентябре.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Мурманской области к 1 сентября 2020 года будет создано 829 новых мест в 25 образовательных организациях в 9 муниципальных образованиях Мурманской области и на базе одного частного поставщика услуг дополнительного образования.