Мурманская область. Арктика (16+)23.06.20 08:00
В новом учебном году учащихся 1-4-х классов будут кормить бесплатно
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников, сообщает пресс-служба кабмина.
В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м – 43,6 млрд, в 2022-м – 43,6 млрд. При этом региональные власти за счёт собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.
Отмечается, что раньше обеспечение учащихся питанием было обязанностью регионов и муниципалитетов. Причем в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только для льготников.
Теперь же у всех учащихся с первого по четвертый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса.
Комментарии
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Последние комментарии
НИК
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Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
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