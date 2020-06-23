В новом учебном году учащихся 1-4-х классов будут кормить бесплатно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников, сообщает пресс-служба кабмина.

В 2020 году субсидия составит 21,8 млрд рублей, в 2021-м – 43,6 млрд, в 2022-м – 43,6 млрд. При этом региональные власти за счёт собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.

Отмечается, что раньше обеспечение учащихся питанием было обязанностью регионов и муниципалитетов. Причем в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только для льготников.

Теперь же у всех учащихся с первого по четвертый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса.