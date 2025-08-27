В новом учебном году учеников мурманской гимназии №8 встретит обновлённое учебное пространство

Проект «Арктическая школа» реализуется в Мурманской области с 2021 года: объекты для модернизации выбирают коллективы образовательных учреждений совместно с учащимися и их родителями. В МБОУ г. Мурманска «Гимназия №8» в рамках этого проекта создана опорная площадка для подготовки школьников к олимпиадам «Уникум» (информатика).

Как сообщает администрация города Мурманска, в учебном заведении проведён капитальный ремонт: стены выровнены, утеплены и окрашены, выполнены монтаж потолка и пола, установлены современные светильники. Подрядчиком заменена система отопления и установлены новые радиаторы. Договоры на поставку оборудования и мебели выполнены в полном объёме — всё оборудование и мебель собраны и расставлены.

Всего в 2025 году в рамках программы «Арктическая школа», созданной по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса, позитивные перемены охватят 16 зданий учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования областного центра.

