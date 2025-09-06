В новом учебном году в общеобразовательных учреждениях города Мурманска продолжится реализация масштабного патриотического проекта «Лица Героев»

Инициатива, стартовавшая в Мурманской области в 2023 году, направлена на увековечение памяти выдающихся людей, внесших значимый вклад в историю страны и региона.

Проект объединяет искусство, образование и патриотическое воспитание: 11 ярких муралов стали не только украшением стен образовательных учреждений, но и своеобразными «страничками учебника истории». Они напоминают о подвигах, достижениях и жизненном пути героев, сохраняя связь поколений и формируя у молодёжи чувство гордости за свою страну.

5 сентября в Мурманске состоялась масштабная акция в рамках проекта — торжественное открытие сразу нескольких новых муралов.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» представлен мурал, посвящённый Павлу Акимовичу Пономареву — легендарному капитану, Герою Социалистического Труда, первому капитану атомного ледокола «Ленин». Этот образ является символом мужества, профессионализма и освоения Арктики.

На стене внутри МБОУ «Гимназия №3» появился портрет Александра Витальевича Подстаницкого — поэта, журналиста, боевого лётчика, чьё творчество и подвиг на фронте стали ярким примером для современников и потомков.

Стену МБОУ «Гимназии №5» украсил мурал, посвящённый Николаю Яковлевичу Туркову — Герою Советского Союза, отдавшему силы и жизнь защите Родины.

В МБОУ «Лицей №2» открыт мурал, посвященный Михаилу Лаврентьевичу Ивченко, Герою Советского Союза.

Как отмечает администрация города Мурманска, проект «Лица Героев» играет важную роль в культурной и образовательной жизни Мурманской области. Каждый новый мурал становится не только элементом художественного оформления, но и важным культурным символом, способным вдохновлять, воспитывать и объединять.

