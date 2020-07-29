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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 09:15

В новом учебном году в ряде школ региона с шестидневным режимом занятия в субботу будут проходить дистанционно

В Мурманской области в новом учебном году ряд школ с шестидневным режимом перейдут на новый формат работы – занятия в субботу будут проходить дистанционно. Об этом сегодня на заседании регионального правительства рассказала министр образования и науки Мурманской области Анна Головина, выступившая с докладом о цифровой трансформации системы образования в Заполярье. Инициатива поддержана губернатором Андреем Чибисом.

«По согласованию с родителями в этом учебном году в некоторых школах с шестидневкой мы попробуем сделать один учебный день дистанционным. По успешным результатам ЕГЭ этого года мы видим, что возможно организовать дистанционное обучение и дать при этом необходимые знания. Прошу внимательно проанализировать, какие дополнительные ресурсы для этого потребуются. Важно обеспечить необходимым оборудованием как школы, так и тех ребят, доход в семьях которых не позволяет приобрести компьютеры», – подчеркнул Андрей Чибис.

В своём докладе Анна Головина подробно рассказала о том, как идёт работа по внедрению цифровых технологий в образовательных организациях региона, в том числе с использованием современных образовательных платформ. Десять школ Мурманской области приняли участие в апробации цифрового проекта «Персонализированная модель обучения» ПАО «Сбербанк». Опыт был признан успешным, и 109 школ области (более 70% от общего количества) подали заявки на участие в проекте. В 45 школах дети будут учить информатику с помощью сервиса «Яндекс.Учебник». Кроме того, Мурманская область успешно прошла апробацию новой формы проведения ЕГЭ с помощью компьютеров (КЕГЭ). Технически регион к КЕГЭ готов, и уже в 2021 году экзамен по информатике пройдет без бумажных бланков.

Также Анна Головина рассказала, что шесть образовательных организаций области стали победителями грантового конкурса в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Средства грантов позволят создавать и поддерживать организации дополнительного образования детей и детские объединения на базе школ для углубленного изучения математики и информатики.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 1 сентября 2020 года откроется сеть мини-технопарков «Квантолаб». Они появятся в девяти муниципалитетах: Мончегорске, Оленегорске, Кировске, Полярных Зорях, на двух площадках в Апатитах, в Кандалакшском и Кольском районах, в ЗАТО г.Североморск и ЗАТО Александровск.

Кроме того, с сентября в трети школ области будет увеличена скорость подключения к интернету (до 50 Мбит/с для школ, расположенных в сельской местности, и 100 Мбит/с для школ, расположенных в городской местности), а 101 образовательная организация получит новое компьютерное оборудование.

 

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