В новом учебном году Яндекс Лицей расширяет список направлений подготовки и открывает онлайн-обучение ИТ

В Лицее Академии Яндекса ждут учеников, которые хотят развиваться в ИТ, изучать языки программирования и погружаться в промышленную разработку. Образовательная программа бесплатная для северян.

В этом учебном году Яндекс Лицей расширяет список направлений подготовки и открывает онлайн-обучение. Теперь и школьники (8-11 классы), и учащиеся техникумов, колледжей (1-2 курсы) смогут выбрать интересную специализацию и освоить её без отрыва от основной учебы.

Яндекс запускает онлайн-курс по программированию на Go, а также продолжает обучение по основам программирования на Python. Помимо годовых программ, в Лицее Академии доступны онлайн-специализации по разработке игр, анализу данных, машинному обучению, веб-разработке на Django и другим направлениям.

«Раннее обучение длилось два года, сейчас же упор сделан на узкую специализацию. Чтобы быть зачисленным на выбранный курс, необходимо заполнить анкету на сайте и пройти тестирование. Обучение бесплатное, но для прохождения отбора на специализацию требуются базовые знания программирования», - сообщил руководитель Центра информационных технологий Мурманской области Игорь Егоров.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в Мурманске, как и в прошлом году, лицей возобновит работу на двух площадках: в Мурманском арктическом университете и на базе Центра управления регионом.

Набор на обучение в онлайн-формате продлится до середины сентября 2023 года, а в офлайн-формате — до конца сентября.

Напомним, выпуск первого в Мурманской области набора Лицея Академии Яндекса состоялся в июне 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru