В новостройках Мурманской области куплено 462 квартиры

Возрождающееся в Мурманской области жилищное строительство получило живой отклик у северян. Так, уже куплено 462 квартиры в новостройках региона. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительства.

«Сегодня в Мурманской области возводится уже 20 многоквартирных домов. При этом порядка 4000 квартир общей площадью более 143 тысяч кв. метров предназначены для продажи. Пока застройщики выставили на рынок 2032 квартиры. По последним данным из них уже продано 462 квартиры. 70% из них приобретены с использованием льготных ипотек. 58% – по «Арктической ипотеке» и 12% – по «Семейной», – рассказала министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, сегодня благодаря главе региона Андрею Чибису на все регионы АЗРФ распространено действие «Арктической» под 2%. Воспользоваться льготными ипотеками можно при покупке квартир в Мурманске в ЖК «Северное сияние» на проезде Молодежном, ЖК «Глоракс Кольский» на улице Морской, ЖК «Русский Север» и ЖК «Маяк» на улице Шевченко, в Коле – в ЖК «Кольские огни» на улице Поморской.

В ЖК «Глоракс Кольский» на улице Морской в областном центре выкуплено уже 134 квартиры, в ЖК «Северное сияние» на проезде Молодёжном в Мурманске – 128 квартир приобретено на этапе строительства. В ЖК «Кольские Огни» на улице Поморской в Коле раскупили уже 122 квартиры.

В двух строящихся по соседству на улице Шевченко в столице Заполярья жилых комплексах «Русский Север» и «Маяк» северяне приобрели 45 и 33 квартиры соответственно.

Также получено разрешение на строительство жилого микрорайона на проспекте Ленина в Мончегорске. Планируется приступить к возведению ещё трёх жилых комплексов: ЖК «Берег Арктики» между улицами Шабалина и Шевченко в Мурманске, ЖК «Морской квартал» в Росляково и ЖК «Горизонты Хибин» на улице Солнечной в Кировске.

Напомним, на 1 октября 2025 года в Мурманской области 1600 семей приобрели жильё по «Арктической ипотеке» на сумму 5,31 млрд рублей и почти 400 северян оформили «Семейную ипотеку».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554910/#&gid=1&pid=1

