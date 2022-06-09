В новой книге «По страницам огненной летописи» отмечена роль ММТП в становлении противопожарной службы региона

«По страницам огненной летописи» - так называется новая книга, презентация которой прошла в пожарно-технической выставке «Галерея безопасности Мурманской области». Её автором стала известный мурманский журналист, работник центра противопожарной пропаганды и общественных связей 1 ПСО ФПС Главного управления МЧС России по Мурманской области Татьяна Абрамова (литературный псевдоним - Фёдор Яхичев). Книга посвящена истории пожарной охраны нашего края и содержит новые, порой уникальные факты о развитии пожарного и спасательного дела. В книге использованы ранее не опубликованные материалы за период с 1915 по 2022 годы. Автор книги рассказала, что собирала информацию на протяжении нескольких лет, для этого обращалась в различные архивы, что принесло свои результаты. В частности, в книге отмечено, что Мурманский морской торговый порт сыграл важную роль в становлении противопожарной службы Мурманска.

Первые профессиональные пожарные служители на Кольском Севере появились зимой 1917 года. Тогда были сформированы две пожарные команды: Кольской базы Отряда судов Обороны Кольского залива и Мурманского морского торгового порта. Первым руководителем портовой команды был брандмейстер-инструктор, пожарный техник, зауряд-военный чиновник Александр Николаевич Русаневич, который приехал из Архангельска 28 января 1917 года. Начиная с февраля того же года под его началом находилось «27 ратников Морского ополчения, командированных для несения обязанностей пожарных служителей». В сентябре для подачи первой медицинской помощи на случай необходимости в таковой во время возникновения пожаров на должность санитара зачислили сестру милосердия Ольгу Александровну Кавелину. Одновременно руководитель портовой команды входил в состав комиссии для освидетельствования печей, дымоходов и раздевалок во всех домах строящегося города.

«Крупный пожар в истории Мурманского морского торгового порта произошёл в ночь на 24 февраля 1917 года. Тогда загорелся принадлежащий английскому обществу «Р. Мартенс и Ко» и переоборудованный под гостиницу на плаву пароход «Нигерия». По сей день остаются невыясненными причина пожара и число погибших (в отдельных списках лиц, не явившихся на пароход после трагедии, указываются различные цифры: 27 и 58 человек)», - сказано в книге.

Этой драматической истории в экспозиции Галереи безопасности Мурманской области посвящена отдельная диорама. Рядом с ней – ещё одна, на которой изображён Мурманск после одной из самых массированных бомбардировок фашистской авиацией 18 июня 1942 года, причем вид на город открывается с акватории Мурманского морского торгового порта.

«История пожарной охраны нашего края содержит уникальные факты и яркие примеры героизма людей, которые первыми шли на борьбу со страшной стихией и спасали людей и город. Это часть нашей общей истории», - сказала Татьяна Абрамова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248943%2Fwall-149919532_2574