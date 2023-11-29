В новые квартиры скоро въедут переселенцы из аварийного фонда и дети-сироты

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин оценил ход работ в доме на улице Бредова, строительство которого стартовало в начале 2023 года.

Дом рассчитан на 21 квартиру: проектом предусмотрены 1-, 2- и 3-комнатные.

Как сообщает администрация города Мурманска, график работ соблюдается. Уже завершается устройство инженерных систем и фасада здания, активно ведется отделка лестничных клеток и внутренних помещений. В квартирах уже установлены входные и межкомнатные двери, в части помещений — стены оклеены обоями, установлена сантехника.

— Одна из квартир предусмотрена для будущего жильца с ограниченными возможностями здоровья. Там установлены раздвижные двери, расширены проёмы для проезда коляски, а также специальный пандус у входной группы в подъезд, — рассказал Юрий Сердечкин.

Территория вокруг здания благоустроена, здесь уже работает уличное освещение, установлены игровой детский комплекс с горкой и турники для занятий воркаутом. Рядом расположится отдельная зона для отдыха с лавочками.

Новые квартиры достанутся переселенцам из аварийного фонда и детям-сиротам.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26205&page=1