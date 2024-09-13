В новых пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» завершилась первая тематическая неделя «Семейное право и социальная защита»

В августе по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области открылись три новых пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» в Алакуртти, Печенге и Заполярном. По традиции работа в центрах началась с проведения тематических недель, которые включают разнообразные по тематикам и форматам мероприятия для семей с детьми и будущих родителей.

Первыми темами, которые обсудили в «СОПКАХ.СЕМЬЯ», стали семейное право и социальная защита. Специалисты Центров социальной поддержки и Центров поддержки семей участников СВО в неформальной обстановке помогли участникам мероприятий разобраться в действующих мерах поддержки и их изменениях, в том числе на примере новой выплаты ко Дню знаний для многодетных семей. Получить ответы на столь важные вопросы можно было во время лекций, а также индивидуальных консультаций.

Кроме того, во всех трёх пространствах специалисты кадровых центров провели встречи по темам содействия занятости северян. Были рассмотрены вопросы профессионального самоопределения, проведены профориентационные практикумы, предоставлена информация о мерах поддержки для организации самозанятости. Участники мероприятий ознакомились с возможностями бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках федерального проекта «Демография», целью которого является повышение конкурентноспособности и профессиональной мобильности граждан на рынке труда.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, одним из интересных мероприятий, состоявшихся в новом семейном центре в Алакуртти, стал мастер-класс «Карта желаний», который провёл психолог Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения. За одним большим столом участники рассказали о своих мечтах, визуализировали их и даже сформировали план по их достижению.

Следом за неделей «Семейное право и социальная защита» в новых пространствах будут рассматриваться вопросы сохранения здоровья мамы и малыша, образования, организации развивающих игр и культурного воспитания детей.

Напомним, что в рамках реализации плана «На Севере – жить» в регионе уже создано шесть пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ», в Год семьи планируется открыть ещё один такой центр – в н.п. Оленегорск-2. Подробную информацию и график мероприятий можно найти в официальной группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/