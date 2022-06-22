В новых условиях регион перестраивает экономику и налаживает работу с новыми иностранными партнёрами - Андрей Чибис

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев 21 июня провёл в Калининграде совещание по актуальным вопросам национальной безопасности на северо-западе России. Участие в обсуждении приняли полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, главы других регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, представители ряда министерств и ведомств.

В рамках совещания отдельное внимание было уделено вопросам государственной пограничной политики в связи с наблюдаемым усилением военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ, а также политическим, экономическим и информационным давлением Запада на Россию.

«Я доложил о ситуации в Мурманской области: на данный момент наши пограничники в полной мере справляются с выполнением своих задач. При этом Николай Патрушев сегодня справедливо отметил необходимость укрепления наших границ с учётом нынешних условий. Мы всегда были открыты к диалогу и сотрудничеству, у нас было выстроено тесное взаимодействие и добрососедские отношения со скандинавскими странами. Однако сейчас по инициативе европейской стороны большинство совместных проектов приостановлено», - прокомментировал обсуждение повестки мероприятия Андрей Чибис.

Страны и регионы глобального Севера традиционно сохраняли друг с другом добрососедские отношения. Примером тому являются тесные связи Мурманской области с государствами Северной Европы в рамках приграничного и Баренцева сотрудничества.

Как отметил губернатор, в новых условиях регион перестраивает экономику и налаживает работу с новыми иностранными партнёрами из дружественных стран. Для Кольского Заполярья открываются новые возможности: развитие Северного морского пути, портовой инфраструктуры, собственной судоремонтной отрасли и многие другие, сообщает региональное Министерство информационной политики.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/