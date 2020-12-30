«В Новый год – без долгов!» - судебные приставы подтолкнули недобросовестных северян к благим действиям

В преддверии новогодних праздников судебные приставы Мурманской области провели акцию «В Новый год – без долгов!». Акция была направлена на максимально широкое информирование граждан о необходимости своевременно погашать долги, последствиях неуплаты задолженностей, а также о способах самостоятельно узнать о наличии долгов и оплатить их.

В рамках акции были проведены рейды по проверке на наличие долгов у автовладельцев на парковках торговых центров, автостоянок. За время акции судебные приставы проверили более 500 автотранспортных средств, арестовано 72 автомашины, принадлежащие должникам, 21 из них поспешил погасить свои долги на месте.

Кроме того, у 30 автовладельцев были арестованы сотовые телефоны и 9 из них уже оплатили свои долги.

Судебные приставы Мурманской области напоминают, что своевременная оплата позволяет избежать наступления негативных последствий, таких как арест денежных средств в банках, автотранспорта и иного имущества, дополнительных трат по оплате исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий. Жители Мурманской области могут проверить наличие задолженности и сразу оплатить её в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления http://www.r51.fssp.gov.ru.