В новый год – с чистой водой: запущена станция водоочистки в Умбе

В посёлке Умба запущена новая станция водоподготовки. Жители неоднократно жаловались на качество воды, и в 2017 году было принято решение о строительстве водоочистной станции. Проект строительства обошёлся в 50,7 миллионов рублей и был реализован в рамках инвестиционной программы, утвержденной Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области.

«Крайне важно, чтобы качество воды, которая поступает в дома жителей области, было высоким, – подчеркнул заместитель губернатора Юрий Сердечкин. – И если в большинстве муниципалитетов это достигается заменой внутридомовых сетей, то в Умбе до сих пор полноценная водоочистка и водоподготовка просто отсутствовала: обеззараживание воды производилось с применением ультрафиолетового облучения и гипохлорита натрия. Построенная станция стала первой в поселке. Её производительность – 75 кубометров в час, этого достаточно, чтобы обеспечить поселок ресурсом в полной мере. Так что в новый год жители Умбы войдут с новым качественным водоснабжением».

Сейчас на умбском участке водопроводно-канализационного хозяйства АО «Апатитыводоканал» построено здание станции, смонтированы сооружения, установлено необходимое оборудование и выполнены пуско-наладочные работы. Станция работает на полную производственную мощность.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в посёлке значительно улучшилось качество воды: показатель цветности снизился в четыре раза, содержание железа уменьшилось в 6-7 раз. Такого результата удалось достичь благодаря использованию современных технологий водоподготовки и очистки воды: на первом этапе на станции водоподготовки проходит механическая фильтрация, а на втором – применение химических реактивов для приведения качества воды в соответствие с нормативами.