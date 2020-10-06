В новый спортивный сезон с новой спортивной формой

В рамках спонсорской помощи МУП «Североморскводоканал» подарил североморским пловцам новую командную форму. Костюмы с символикой флотской столицы и надписью «Североморск» получили мальчишки и девчонки, которые входят в состав городской сборной.

Форма имеет тёмно-красную цветовую гамму, она красивая, яркая и удобная. Подарки спортсменам доставили из Татарстана.

По словам директора предприятия Александра Каменева, поддержать юных спортсменов - дело благородное:

- Они защищают честь нашего ЗАТО на соревнованиях разных уровней, в том числе и международных, поэтому помогать им, если есть такая возможность, - наша обязанность.

- Городское предприятие с душой откликнулось и оказало спонсорскую помощь. Я надеюсь, что в этих костюмах наши спортсмены одержат ещё больше побед и прославят Североморск, - отметил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

Сами пловцы подарком остались довольны - в победном настрое имеет значение все, в том числе и форма. Когда она яркая и удобная, спортсмены чувствуют себя комфортно и уверенно.