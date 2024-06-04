В новый учебный год войти с более справедливой механикой и чёткими прозрачными правилами по ФОТ - Андрей Чибис провёл встречу с руководителями образовательных учреждений Мурманска

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл встречу с руководителями образовательных учреждений заполярной столицы. Глава региона вручил лучшим из них благодарственные письма.

«Президент Владимир Путин озвучил фразу, что войну выигрывают не генералы, а учителя. Образование – база, основа развития наших детей. Чем сильнее и успешнее они будут, тем сильнее и успешнее будет страна. Объём затрат и инвестиции в развитие системы образования – наш приоритет номер один. И самое главное – люди, педагоги. Спасибо вам огромное за ваш труд, неравнодушие», – обратился глава региона к присутствующим.

Губернатор подчеркнул, что профессия учителя снова становится престижной, нужной и важной.

«Мы были в непростой ситуации, близкой к кадровому дефициту. Вместе с вами преодолели. В прошлом году 700 новых педагогов всех уровней пришло в образовательные учреждения области. Более 100 человек приехали из других регионов. Кадры готовят и в нашем арктическом университете. Эта работа принципиально важна, и мы ее продолжим», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона сообщил, что за последние пять лет в систему образования Мурманской области из регионального бюджета направлено 110 млрд рублей. В том числе это инвестиции в строительство новых объектов образования. В Мурманске строят две школы, одна заработает в этом году, вторая в следующем; в 8 школах в этом году проведут капитальные ремонты; во всех школах будут заменены окна. Открываются центры «Точка роста» и «Уникум».

Активно реализуется губернаторская программа «Арктическая школа»: с 2021 года преобразовано 52 образовательных пространства в Мурманске – спортзалы, столовые, холлы, кабинеты, теплицы и другие. В этом году победителями отбора стали еще 26 мурманских учреждений, в них при бюджетной поддержке также будут реализованы проекты, инициированные школьниками, педагогами и родителями.

В рамках встречи состоялся открытый диалог с участниками. Губернатор подчеркнул, что цель – собрать предложения и инициативы, получить обратную связь по проблемным вопросам.

«За два предстоящих месяца мы их отработаем, обсудим с профильными специалистами возможности, постараемся найти дополнительные варианты, чтобы на традиционном августовском совещании мы уже могли довести соответствующие решения», – сказал Андрей Чибис.

Главу региона поблагодарили за активную поддержку молодых специалистов, действующие в регионе программы по обновлению школьных пространств и возможность вовлечь в эту работу учеников. В числе прозвучавших предложений – продумать новый формат подготовки региональной команды для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, в том числе с привлечением «олимпиадных тренеров». Глава региона сообщил, что тема прорабатывается, дано соответствующее поручение.

«Спасибо всем педагогам, которые занимаются этой подготовкой. Наша команда уже показывает отличные результаты: мы поднялись в рейтинге по итогам прошлого года с 67 места на 18-е. В три раза выросло количество призёров ВСОШ. Конечно, нужна другая инфраструктура подготовки, чтобы результаты стали ещё выше. В сентябре выйдем с предложениями», – отметил Андрей Чибис.

Прозвучал вопрос о возможности помочь образовательным учреждениям с финансированием различных мотивационных доплат и поощрений, в том числе поддержать административный персонал.

«Мы договаривались, что коллеги предоставят предложения по формированию оптимальной структуры заработной платы педагогических работников. Эти предложения мне озвучены, выданы комментарии, и сейчас идёт доработка. Окладная часть – это защищённая история. Детально по цифрам посмотрим, и примем решение. До августа настроим, чтобы в новый учебный год войти с более справедливой механикой и чёткими прозрачными правилами по ФОТ», – ответил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в системе образования города Мурманска – 138 муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования. В том числе 33 общеобразовательные школы, 9 гимназий, 4 лицея, 4 прогимназии, 65 детсадов и 18 учреждений дополнительного образования. В них работает 4122 педагога.

Фото: https://gov-murman.ru