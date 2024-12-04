В ноябре было выявлено 20 нарушений режима особо охраняемых природных территорий природного парка «Териберка»

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, в ноябре текущего года сотрудниками ГОКУ МО «Региональный центр лесного и экологического контроля» было выявлено 20 нарушений режима особо охраняемых природных территорий природного парка «Териберка».

По результатам в отношении виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ (административный штраф в размере от 3000 до 4000 рублей). Основные нарушения связаны с отсутствием оформленного разрешения у граждан для посещения ООПТ и не внесения ими платы за посещение ООПТ.

Минприроды напоминает, что для посещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманского области (природного парка или заказника) необходимо оформить разрешение на Единой платформе ООПТ (https://oopt-murman.ru/).

Также, если вы не являетесь жителем Мурманской области и не относитесь к одной из льготных категорий (https://mpr.gov-murman.ru/files/ohota/perechen-lgotnykh-kategoriy.pdf), необходимо оплатить посещение.

Иная информация по каждому ООПТ, в том числе о стоимости посещения, запретах, разрешенных видах деятельности размещена на Единой платформе ООПТ.