В ноябре годовая инфляция в Мурманской области снизилась

«Основной причиной замедления инфляции в Мурманской области стало охлаждение спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги. В ноябре подешевели в годовом выражении легковые автомобили, медленнее росла стоимость аренды жилья», – пояснила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

По данным Росстата, в ноябре 2024 года годовая инфляция в Мурманской области составила 7,9% после 8,6% в октябре. В регионе цены росли медленнее, чем на Северо-Западе (8,6%) и в целом по стране (8,9%).

«Основной причиной замедления инфляции в Мурманской области стало охлаждение спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги. В ноябре подешевели в годовом выражении легковые автомобили, медленнее росла стоимость аренды жилья», – пояснила руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Олеся Бачиннова.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в то же время годовой темп прироста цен на продукты повысился. В частности, ускорился рост цен на яблоки, бананы и виноград, а груши подорожали. Основная причина – увеличение стоимости импортных поставок из-за ослабления рубля. Кроме этого, сократились вылов и переработка рыбы, в результате цены на рыбопродукты стали расти быстрее в годовом выражении.

Годовая инфляция в России в ноябре повысилась до 8,9% (в октябре – 8,5%, по данным Росстата). Месячный рост потребительских цен в стране также ускорился. В основном это было связано с ценами на плодоовощную продукцию и услуги мобильной связи. Устойчивое инфляционное давление остаётся вблизи максимумов текущего года.

Достигнутая значительная жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к 4% в 2026 году.