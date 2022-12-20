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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 15:15

В ноябре инфляцию в Мурманской области сдерживали цены на мясопродукты

Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре составила 15,4%. На динамику цен в регионе повлияли не только общие для всей страны, но и местные факторы.

В сегменте продовольственных товаров годовой прирост цен составил 14,3%. Из-за сокращения поставок и неурожая в ряде стран-поставщиков выросли цены на цитрусовые. Вследствие снижения в регионе производства молока ускорился годовой рост цен на местные кисломолочные продукты. В то же время свинина и мясо птицы подешевели – сказалось общее по стране наращивание объёмов выпуска этой продукции животноводческими хозяйствами.

«Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе немного ускорился. Подорожали подержанные иномарки и стройматериалы. Вместе с тем сдерживающее влияние на динамику цен оказало расширение предложения моторного топлива на внутреннем рынке из-за ограниченных возможностей экспорта», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

В ноябре в регионе повысился темп прироста цен на услуги. Так, в условиях внешних ограничений выросли расходы авиакомпаний на обслуживание самолётов, что отразилось на стоимости авиабилетов. Повышенный спрос на внутренний туризм на фоне ограниченного числа зарубежных направлений повлиял на динамику цен железнодорожных билетов.

Подробнее о причинах, повлиявших на цены в Мурманской области в ноябре, читайте в информационно-аналитическом материале на сайте Банка России.

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