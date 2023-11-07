В ноябре на Камчатке впервые пройдёт конференция для жён военнослужащих «Тихоокеанская звезда»

Она станет продолжением известного в России проекта «Звезда Севера», который с 2020 года реализуется в Мурманской области и получил поддержку Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

К заполярному проекту «Звезда Севера», объединяющему жён военнослужащих Северного, Черноморского и Балтийского флотов, присоединяется четвёртый, Тихоокеанский флот. Образовательная конференция состоится 18 ноября в Петропавловске-Камчатском, в ней примут участие более 200 жён военнослужащих и женщин-военнослужащих.

«Тихоокеанская звезда» объединит её участниц единой темой – саморазвития женщин. В конференции примут участие 12 преподавателей-волонтёров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска и Камчатки, которые на волонтёрских началах поделятся знаниями в области психологии, здоровья, воспитания детей, развития навыков, в том числе важных для карьерного и личностного роста. В числе преподавателей – проректор мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, фотограф-художник Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец. Курировать запуск первой конференции для жён военнослужащих на Камчатке будет Единый волонтёрский центр Мурманской области и автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис.

Конференция не только даст участницам возможность для интеллектуального и творческого развития, но и станет прекрасной возможностью для новых знакомств и контактов, получения консультаций и советов экспертов в различных сферах жизни.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, «Тихоокеанская звезда» пройдёт в Камчатском дворце детского творчества в субботу, 18 ноября. Регистрация на мероприятие открыта, она проходит через женсоветы флота. Все подробности о спикерах и программе «Тихоокеанской Звезды» публикуются в группе проекта.

Фото: https://gov-murman.ru