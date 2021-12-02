В ноябре погрузка на ОЖД увеличилась на 7,1%

Объём погрузки в границах Октябрьской железной дороги в январе-ноябре текущего года составил 95,7 млн тонн, что на 1,6% больше соответствующего периода 2020 года.

Как сообщает ОЖД, за 11 месяцев на территории ведомства погружено: руды железной – 23,9 млн тонн (-1%); строительных грузов – 23,2 млн тонн (-6,6%); удобрений – 20,5 млн тонн (+14,6%); нефти и нефтепродуктов – 9,8 млн тонн (+6,4%); лесных грузов – 3,9 млн тонн (-3,1 %); промышленного сырья – 2 млн тонн (+2,7% ); химикатов и соды – 1,3 млн тонн (-8,1%); цемента – 1 млн тонн (+4,3%).

В ноябре 2021 года погрузка на ОЖД составила порядка 8,7 млн тонн, что на 7,1% больше, чем в ноябре 2020 года.