В ноябре северяне смогут поболеть за любимые хоккейные команды

В ноябре поклонники хоккея смогут стать гостями очередных домашних игр молодежной хоккейной команды «Арктика», которые пройдут в Мурманске. Об этом в рамках доклада о массовых социально значимых и спортивных мероприятиях в Кольском Заполярье сообщила министр спорта Светлана Наумова в ходе оперативного совещания.

Напомним, команда «Арктика» была создана по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Среди игроков – талантливые молодые спортсмены из многих городов и регионов страны от Мурманска и Полярных Зорь до Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска и Владивостока. В текущем сезоне спортсменам предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад».

Домашние игры пройдут 11-12 ноября в ледовом дворце Мурманска. Соперником «Арктики» станет молодежная хоккейная команда «Ямал» из Салехарда.

«Также болельщики хоккейного клуба «Мурман» смогут поддержать любимую команду в серии домашних игр в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2021/2022, – сообщила министр спорта Светлана Наумова. – Этот Чемпионат России станет тридцатым сезоном Суперлиги. Традиционно регулярный чемпионат начинается в начале ноября, и длится до конца февраля, а серии матчей плей-офф проходят в марте».

Соревнования сезона стартуют 7 ноября. Первые домашние игры хоккейного клуба «Мурман» запланированы на 27 и 30 ноября. 27 ноября на стадионе «Строитель» наша команда сразится с хоккейным клубом «Волга» (г. Ульяновск), а 30 ноября их соперниками станет хоккейный клуб «Старт» (г. Нижний Новгород).

Как сообщает региональное Министерство спорта, кроме перечисленных мероприятий, в ноябре на территории Мурманской области пройдёт серия областных чемпионатов и первенств по таким видам спорта, как баскетбол, самбо, футбол, рукопашный бой, настольный теннис, карате, тайский бокс, восточное боевое единоборство, практическая стрельба, хоккей. Также пройдут областные соревнования по художественной гимнастике, дзюдо, лыжным гонкам и биатлону, судомодельному спорту. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья состоится фестиваль «Объединенный спорт».