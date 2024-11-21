В ноябре специалисты УФНС России по Мурманской области проведут для налогоплательщиков цикл информационно-разъяснительных вебинаров

На еженедельных мероприятиях будут рассматриваться актуальные вопросы применения системы единого налогового счёта, предстоящие изменения налогового законодательства, порядок заполнения и направления документов разных форматов – уведомлений, деклараций и расчётов.

На вебинарах северяне смогут не только получить актуальные разъяснения, но и задать свои вопросы, которые принимаются на адрес электронной почты: ens.r5100@tax.gov.ru, с указанием названия организации и контактных данных, или в вебинарной комнате в ходе проведения мероприятия.

В ноябре запланированы вебинары по следующим темам:

- 22 ноября, 14.00. Тема: «Взыскание задолженности с физических лиц в порядке статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации» (https://w.sbis.ru/webinar/ens2211924);

- 25 ноября, 14.00. Тема: «Применение налоговой амнистии дробления бизнеса» (https://w.sbis.ru/webinar/ens251124);

- 27 ноября, 14.00. Тема: «Изменения законодательства в части налога на добавленную стоимость в редакции закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ, вступающими в силу с 01.01.2025» (https://w.sbis.ru/webinar/ens271124);

- 28 ноября, 14.00. Тема: «Налоги на имущество юридических лиц» (https://w.sbis.ru/webinar/ens281124);

- 29 ноября, 14:00. Тема: «Электронное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» и по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота» (https://w.sbis.ru/webinar/ens291124).