В ноябре в Мурманской области состоятся «Хибинская гонка», День самбо, Кубок России по горнолыжному спорту, первенство СЗФО по хоккею и другие спортивные события

В ноябре в Мурманской области запланировано 18 областных соревнований и первенств по 9 видам спорта. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор Андрей Чибис. Также глава региона анонсировал масштабные события всероссийского уровня, которые вскоре состоятся в Кольском Заполярье, и соревнования на Кубок губернатора среди школьных спортивных клубов с общим гранатовым фондом в 26 млн рублей.

Подробно о спортивной афише ноября рассказала вчера министр спорта Светлана Наумова.

Так, помимо областных чемпионатов и первенств по дзюдо, самбо, пауэрлифтингу, гиревому спорту, настольному теннису, кикбоксингу, мини-футболу, каратэ, баскетболу, в ноябре состоятся более 100 муниципальных мероприятий по волейболу, плаванию, скалолазанию, пулевой стрельбе, легкой атлетике, самбо, фитнессу, лыжным гонкам, мини-футболу, баскетболу, дзюдо, шахматам и ВФСК ГТО.

16 ноября на стадионе «Тирвас» в Кировске состоится открытие лыжного сезона. За звание лучших в рамках всероссийских соревнований «Хибинская гонка» будут бороться сильнейшие лыжники страны. Здесь же 28 ноября пройдёт первый этап Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант. Стоит отметить, что проведение соревнований по горнолыжному спорту такого уровня стало возможным благодаря проделанной комплексной работе по оснащению склона и спортивной школы современной инфраструктурой в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Отдельным блоком глава профильного ведомства выделила соревнования на Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов, которые проводятся в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить». Зональные соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу и ВФСК ГТО будут проходить на протяжении всего ноября в Полярных Зорях, Апатитах, Видяево, Кандалакше, Мурмашах, Мурманске, Никеле и Коле.

«Соревнования проводятся в регионе с 2021 года на школьном, межмуниципальном и региональном уровне с целью активизации работы школьных спортивных клубов и повышения мотивации у юных северян. Для победителей регионального этапа предусмотрена финансовая поддержка в виде грантов, которые команды могут направить на ремонт и оснащение школьных спортивных залов», – отметила Светлана Наумова.

Министр спорта подробно рассказала о возможностях для бесплатных занятий спортом и физической культурой, которые создаются для жителей Мурманской области также в рамках плана «На Севере – жить». Пенсионеры и лица с ОВЗ могут бесплатно посещать сеансы в 15 бассейнах региона. Без возрастных ограничений проводятся тренировки в рамках регионального проекта «Бодрое воскресенье». Северян ждут на занятия по стретчингу, функциональному многоборью, скандинавской ходьбе, йоге, зумбе, фитнесу, плаванию и ОФП. Ознакомиться с мероприятиями и записаться на понравившееся направление можно в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, ещё одно важное направление плана «На Севере – жить» – конкурсы, призванные поощрить наиболее активных северян. Светлана Наумова напомнила, что 25 октября в регионе уже во второй раз стартовал конкурс «Регистрируйся и побеждай». До 10 января 2024 года при посещении спортивных объектов в разных муниципалитетах Кольского Заполярья северяне могут сканировать QR-коды, размещённые на специальных навигационных табличках, регистрироваться на платформе «Мой Спорт» и становиться участниками конкурса. QR-коды необходимо отсканировать не менее 9 раз, после первичной регистрации заполнение информации при последующих посещениях не требуется. В конкурсе участвует 143 спортивных объекта по всей Мурманской области. Ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.