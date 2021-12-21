В ноябре в Мурманской области замедлился рост цен на отдельные продукты и стройматериалы

Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре 2021 года снизилась и составила 7,1%. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе и России в целом (8,4%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, годовой прирост цен на непродовольственные товары замедлился. Введение экспортных пошлин на отдельные виды древесины привело к увеличению предложения на внутреннем рынке. Это замедлило рост цен на пиломатериалы. Свою лепту также внесло уменьшение спроса на стройматериалы на фоне спада активности на региональном рынке недвижимости.

В сегменте продовольствия в ноябре также было снижение темпов прироста цен. Год назад из-за увеличения издержек тепличных хозяйств и роста цен на импортируемую продукцию заметно подорожали огурцы и помидоры. В ноябре текущего года рост цен на них замедлился. Кроме того, более богатый по сравнению с прошлым годом урожай подсолнечника и сахарной свеклы способствовал снижению годовых темпов прироста цен на подсолнечное масло и сахар.

Заметный вклад в прирост динамики цен в сегменте услуг принёс повышенный спрос на зарубежные новогодние туры, а также возросшая востребованность авторемонтных услуг во время ноябрьских морозов и снегопадов. Годовой прирост цен в сегменте услуг в ноябре составил 5,3%.

По прогнозу Банка России, инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.