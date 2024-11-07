В ноябре запланировано более 50 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта

5 ноября на оперативном совещании правительства Мурманской области глава регионального Министерства спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в ноябре.

Помимо областных чемпионатов и первенств по спортивно-прикладному собаководству каратэ, футболу, самбо, скалолазанию, биатлону, хоккею, практической стрельбе, ноябрь ознаменуется несколькими важными спортивными событиями.

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо. Несмотря на то, что этим видом спорта занимаются давно, по всей России существуют тысячи секций и школ, официальный праздник появился совсем недавно. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Соревнования в рамках праздника организуют в Мурманской области ежегодно, в текущем году они пройдут в Мончегорском физкультурном комплексе. Участниками мероприятия станут более 200 юношей и девушек в возрастных категориях от 11 до 14 лет.

«Всего по стране в соревнованиях в рамках Всероссийского дня самбо планируется участие более 7000 спортсменов из 80-ти субъектов Российской Федерации», – отметила Светлана Наумова.

В ноябре 50-летие отметит турнир по греко-римской борьбе «Северное сияние». За последние несколько лет турнир проводится уже в статусе всероссийских соревнований и собирает сильнейших спортсменов из различных регионов страны. В текущем году соревнования пройдут с 19 по 23 ноября в мурманском Легкоатлетическом манеже.

На лыжном стадионе «Тирвас» в Кировске 21-24 ноября определят победителей Всероссийских соревнований «Хибинская гонка». Традиционно участие в них принимают сильнейшие лыжники со всей страны. Спортсмены соревнуются в спринте классическим стилем, индивидуальной гонке свободным и классическим стилем на дистанциях 1,5, 5, 10 и 15 км.

«В прошлом году в «Хибинской гонке» приняли участие более 400 спортсменов из 35 регионов России, в том числе представители Республики Беларусь. Уверена, что соревнования в текущем году сохранят и представительство регионов, и количество участников», – напомнила глава ведомства.

Профессиональные команды Мурманской области начали зимние сезоны в соответствующих лигах.

Продолжатся игры хоккейного клуба «Арктика» в новом сезоне первенства национальной молодёжной хоккейной лиги. В Ледовом Дворце города Мурманска 7-8 ноября состоятся очередные домашние игры. Наша команда встретится с клубом «Воевода» из Подольска. В рамках предматчевых шоу для болельщиков организуют интерактивные площадки в холле Ледового дворца.

Команда по хоккею с мячом «Мурман» начнёт очередной сезон в Чемпионате России среди клубов Суперлиги. В соревнованиях чемпионата примет участие 14 команд, игры продлятся до 31 марта 2025 года. Календарь игр ноября нашей команды включает 6 выездных матчей в различных городах. Первая игра Мурмана состоится 9 ноября в городе Ульяновске соперником нашей команды станет команда «Водник» из Ульяновска.

1 ноября стартовала регистрация на 51-й Мурманский лыжный марафона. Зарегистрировалось уже более 1043 участников. Лыжный марафон является самым массовым мероприятием и пройдет 29 и 30 марта следующего года в Мурманской Долине Уюта в рамках юбилейного 90-го по счёту Праздника Севера.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в ноябре запланировано более 50 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта. Например, 15-17 ноября в Апатитах состоится открытый турнир по волейболу среди юношей и девушек 2012-2013 г. р. «Надежды Заполярья». В ФОКе Полярных Зорь 16-17 ноября состоится Первенство города по художественной гимнастике с участием более 150 гимнасток, а в ФОКе Колы пройдёт Открытый Кубок Кольского района по лазертагу среди детско-юношеских команд, возраст участников от 10 до 15 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/