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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.23 09:00

В н.п. Гончаровское Черниговской области ВС России уничтожили пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников

В ходе боев на Донецком направлении за сутки уничтожены более 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 22 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «по подтвержденным данным, 6 июля, в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования, по территории академии сухопутных войск ВСУ в городе Львов уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наёмников.

Всего за время специальной военной операции уничтожены около 4990 иностранных боевиков. Ещё 4910 наёмников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.

Вооружёнными Силами Российской Федерации будет продолжено целенаправленное уничтожение иностранных наёмников на территории Украины.

В течение суток вооружённые силы Украины предприняли безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены четырнадцать атак противника в районах населённых пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах населённых пунктов Золотаревка Луганской Народной Республики, Веселое и Ясногорка Донецкой народной республики, поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также два полевых лагеря иностранных наемников. В районах населённых пунктов Новгородское и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. В ходе боев за сутки уничтожены более 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.

На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» отражено семь атак противника в районах населённых пунктов Кармазиновка, Кременная, Нововодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ковалевка Луганской Народной Республики, Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики. Также, в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательная группы. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» в течение суток отражено три атаки противника в районах населённых пунктов Урожайное и Приютное Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Приютное Донецкой Народной Республики.

На Запорожском направлении активными действиями подразделений группировки и огнем артиллерии пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населённых пунктов Луговское и Марфополь Запорожской области. В районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка и Новопокровка Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на данных направлениях составили до 190 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», артиллерийская система М777 производства США и гаубица «FH-70» производства Великобритании.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Новомлынск, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 94-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 117-ти районах.

В населённом пункте Гончаровское Черниговской области поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Кроме того, на авиабазе «Канатово» воздушных сил Украины в Кировоградской области уничтожен склад авиатоплива.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено пятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», три противорадиолокационные ракеты «HARM», а также одна крылатая ракета «Storm Shadow». Также за сутки уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Горловка, Новобахмутовка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики, Преображенка, Новопокровка, Нестерянка Запорожской области и Садовое Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолётов, 243 вертолёта, 5169 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10811 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11803 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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