Подразделения группировки войск «Восток» России продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 495 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 25 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Ивотка, Толстодубово и Кияница Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Земляной Яр, Лосевка, Петро-Ивановка и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял свыше 290 военнослужащих, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Нижняя Журавка, Подлиман Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели девятью опорными пунктами противника и заняли 38 зданий.

За сутки в городе уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, два автомобиля, восемь наземных робототехнических комплексов и два склада боеприпасов.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Пискуновка и Малиновка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения «Южной» группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 127 зданий. Уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей и 20 наземных робототехнических комплексов.

Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Золотой Колодезь, Грузское, Новогришино, Доброполье, Василевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 320 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырёх десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Коломийцы, Подгавриловка, Покровское, Малиновка Днепропетровской области, Барвиновка, Свобода и Омельник Запорожской области. Противник потерял до 495 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Кушугум и Разумовка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, семь автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам горючего, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 762 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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