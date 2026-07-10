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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.26 09:00

В н.п. Красный Лиман в ДНР подразделения Вооружённых Сил России завершают уничтожение разрозненных сил противника

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 9 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мирлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Великие Проходы, Круглое, Избицкое и Захаровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малеевка, Червоный Оскол, Касьяновка, Подлиман Харьковской области и Щурово Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожены более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Святогоровка, Доброполье, Новониколаевка, Грузское, Новофедоровка, Сергеевка и Шиловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Черненково, Ивановка, Коломийцы Днепропетровской области, Никольское и Новосолошино Запорожской области. Противник потерял свыше 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области и Зеленовка Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. 

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах. 

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 468 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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