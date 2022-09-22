Губернатор Андрей Чибис об обращении Владимира Путина: в Мурманской области все поставленные президентом задачи будут успешно выполненыНа мурманском Южном склоне пройдёт самый северный забег в гору «Arctic Top Run»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.22 12:30

В н.п. Североморск-3 завершены работы, реализуемые в рамках программы проекта «Формирование комфортной городской среды»

Работы по благоустройству придомовых территорий, которые проводились в этом году в н.п. Североморск-3 в рамках программы проекта «Формирование комфортной городской среды», завершены.

Как сообщает vk.com/id626786971, за летний период здесь было обновлено более 3000 кв. метров асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и около 900 метров погонных бордюрного камня, заменено наружное освещение (установлено 10 новых опор освещения с энергосберегающими светильниками), расставлены новые скамейки и урны, а также модернизирована контейнерная площадка. Кроме того, для удобства жителей оборудовали тротуары, расширили проезжую часть и увеличили количество парковочных мест во дворах.

«Также этим летом в гарнизоне была отремонтирована востребованная жителями лестница к мосту через ручей Безымянный, - отмечает Олег Прасов, глава ЗАТО г. Североморск. - В планах на следующий год - благоустройство территории рядом с новой амбулаторией, окончание строительства которой запланировано в декабре».

 

 

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242504%2Fwall626786971_1786

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире16:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Экстремальный фотограф». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 12,4%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются после снижения накануне, курс доллара основным мировым валютам продолжает расти-PRO Энергетику (18+)70 работников Кольской атомной станции приняли участие в дивизиональном Дне знаний-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Росрыболовство предложило запустить биржевую торговлю рыбой
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика