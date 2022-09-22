В н.п. Североморск-3 завершены работы, реализуемые в рамках программы проекта «Формирование комфортной городской среды»

Работы по благоустройству придомовых территорий, которые проводились в этом году в н.п. Североморск-3 в рамках программы проекта «Формирование комфортной городской среды», завершены.

Как сообщает vk.com/id626786971, за летний период здесь было обновлено более 3000 кв. метров асфальтобетонного покрытия придомовых территорий и около 900 метров погонных бордюрного камня, заменено наружное освещение (установлено 10 новых опор освещения с энергосберегающими светильниками), расставлены новые скамейки и урны, а также модернизирована контейнерная площадка. Кроме того, для удобства жителей оборудовали тротуары, расширили проезжую часть и увеличили количество парковочных мест во дворах.

«Также этим летом в гарнизоне была отремонтирована востребованная жителями лестница к мосту через ручей Безымянный, - отмечает Олег Прасов, глава ЗАТО г. Североморск. - В планах на следующий год - благоустройство территории рядом с новой амбулаторией, окончание строительства которой запланировано в декабре».

Фото: https://vk.com/id626786971?z=photo626786971_457242504%2Fwall626786971_1786