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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.21 14:30

В НТК новым рекордом завершена программа 2021 года по перевалке ЖРК для транспортировки по Севморпути

На причале №17 ООО «Мурманский балкерный терминал» (МБТ) обработано судно «Golden Pearl», которое доставит железорудный концентрат (ЖРК) из Мурманска в китайский порт Lanshan, пройдя по Северному морскому пути. На его борт погружено 70147 тонн ЖРК. Балкер завершает программу этого года по транспортировке ЖРК по арктической транспортной магистрали между терминалами Мурманского морского порта и Мурманского балкерного терминал и портами Китая.

Отправка судовых партий железорудного концентрата в 2021 году по Северному морскому пути через причалы ММТП и МБТ увеличилась более чем в два раза и составила рекордные 968 тысяч тонн (+ 124 % к 2020 г.). В 2020 году по СМП было отправлено 432 тысячи тонн.

«Сегодня перед нашим государством стоит амбициозная задача по развитию Арктики. И Севморпуть является одним из ключевых элементов для ее решения. С увеличением грузопотоков по этому маршруту СМП становится по-настоящему важной мировой транспортной артерией. Поэтому мы высоко ценим вклад мурманских портовиков и наших партнеров из компаний «СУЭК», «ЕвроХим» и «РЖД» в развитие этого направления», - заявил заместитель генерального директора, директор по портовым активам АО «Национальная транспортная компания» Александр Масько.

В НТК уточнили, что при работе с этой категорией грузов увеличился и тоннаж судовых партий. Так, в этом году в ММТП и МБТ были обработаны три судна типа BabyCape c судовыми партиями более 100 тысяч тонн.

«Помимо железорудного концентрата, в 2021 году в АО «Мурманский морской торговый порт» в целом значительно расширилась арктическая программа. Уже по итогам восьми месяцев этого года наш грузооборот в арктическом направлении превысил показатели 2020 года и составил более 500 тысяч тонн. В настоящий момент реализация арктической программы продолжается», - заявил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос об организации с 2022 года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути. Соответствующее поручение, данное по итогам пленарной сессии Восточного экономического форума, содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне.

«Правительству Российской Федерации совместно с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути», - говорится в поручении.

Президент отметил, что необходимо обратить внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на необходимость обеспечения таких перевозок в течение всего года.

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