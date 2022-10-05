В ОА «Атомэнергоремонт» появился Судоремонтный цех «Колатомэнергоремонт»

В связи с развитием и увеличением парка судов ледокольного флота ФГУП «Атомфлот» и, соответственно, с повышением объёмов выполняемых работ, руководство ОА «Атомэнергоремонт» приняло решение о переименовании обособленного подразделения Цеха по ремонту ледоколов в Судоремонтный цех «Колатомэнергоремонт».

Современные технологии не стоят на месте и, вместе с этим, работники «Колатомэнергоремонта», занятые ремонтом и обслуживанием ледоколов, на постоянной основе обучаются и повышают свою квалификацию для качественного и своевременного ремонта ледокольного флота России, принимающего в свои ряды суда новых поколений.

Благодаря такому развитию покорителям арктических вод необходима надёжная поддержка ремонтников в доках. «Колатомэнергоремонт» выполняет самые разнообразные работы на оборудовании ледоколов: ремонт и обслуживание насосного оборудования систем охлаждения главных и вспомогательных механизмов, донно-бортовой запорной арматуры контуров и трубопроводов общесудовых систем, проведение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия всех частей корпуса атомных ледоколов, обновлению их символики и многое другое. Большие объёмы и разнообразие работ приводят к увеличению штата производства, поэтому небольшой цех становится полноценной службой судоремонта «Колатомэнергоремонт».

«Я очень горд за то, что развитие нашего атомного флота не стоит на месте. Наша судоремонтная компетенция идёт в ногу с увеличением парка судов «Атомфлота» и мы, со своей стороны, обязуемся выполнять свои обязательства качественно и в срок», - прокомментировал начальник судоремонтного цеха «Колатомэнергоремонт» Игорь Кузнецов.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».