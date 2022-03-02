В Объединении молодёжных центров состоялась встреча с представителями интеллектуального движения Мурманска – командой «Tundra»

Молодёжное интеллектуальное движение в городе было образовано более 20 лет назад. Сейчас оно активно развивается и становится популярным среди мурманчан различного возраста. Если первые турниры собирали по 20-30 команд, то последние годы – более 70, а общее число участников движения насчитывает несколько тысяч человек.

– Во многом благодаря работе Объединения молодёжных центров у юных мурманчан есть возможность найти себя в самых различных сферах. Отрадно, что особый интерес у молодёжи вызывает интеллектуальная деятельность. Городские власти в свою очередь всячески поддерживают этот интерес, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

Сборная Мурманска «Tundra» была создана в 2019 году. За это время команда успела занять призовые места в нескольких крупных турнирах, среди них международные соревнования Кубок Арктики, в ходе которых ребята заняли второе место в мурманском зачете, уступив только именитым «Норманнам». Сегодня «Tundra» уверенно лидирует в рейтинге мурманских команд.

В ходе встречи молодые интеллектуалы рассказали о своих достижениях и поделились планами на будущее. По словам капитана Михаила Савченко, появление новой команды подогревает интерес к состязаниям и у более опытных игроков. Ранее Михаил Савченко возглавлял одну из сильнейших команд северо-запада России «Норманны», которая становилась многократным призером международных турниров по интеллектуальным играм.

К слову, в апреле 2022 года запланировано проведение открытого регионального турнира по интеллектуальным играм «Кубок муниципального образования город Мурманск». Организаторами турнира выступают комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска, МАУ МП «Объединение молодёжных центров», телекомпания «Игра-ТВ». В основной программе команды будут соревноваться в следующих дисциплинах: «Брэйн Ринг», «Своя игра», «Что? Где? Когда?». В турнире примут участие 35 команд.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21974&page=1