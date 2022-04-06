В объединении ВВС и ПВО Северного флота началась комплексная итоговая проверка за зимний период обучения

Она проводится под общим руководством командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. Проверка пройдёт в несколько этапов, в ходе которых будет проведён ряд контрольных мероприятий в армии ВВС и ПВО, а также в подчиненных ей соединениях и воинских частях. Одним из этапов комплексной проверки станет командно-штабная тренировка с авиацией и войсками ПВО СФ.

В рамках контрольных мероприятий будет оцениваться уровень подготовки и готовности командования объединением к управлению авиацией и войсками ПВО в условиях возникновения кризисных ситуаций, слаженность действий тактических групп авиации, подразделений ПВО в ходе выполнения совместных учебных и боевых задач в Арктике, способность командиров и штабов в планировании применения авиации и войск ПВО и управления ими при решении задач по предназначению.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на завершающих этапах комплексной итоговой проверки будет проведен ряд практических мероприятий, в том числе с привлечением летного состава авиаполков, боевой и специальной техники войск ПВО.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12416133@egNews