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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.22 10:00

В объединении ВВС и ПВО Северного флота прошла традиционная лыжная эстафета

Авиаторы Северного флота провели ежегодную традиционную командирскую лыжную эстафету, приуроченную к 71-й годовщине со дня образования узла связи объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Напутствовали и награждали победителей заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко и начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Игорь Чуркин.

В эстафете приняли участие 10 команд из состава подразделений, входящих в состав армии ВВС и ПВО Северного флота.

Соревнование проходило в пять этапов, в которых каждый участник команды должен был пройти дистанцию 5 км, после чего передать эстафету следующему участнику команды.

По итогам эстафеты третье место завоевал командный пункт узда связи, вторыми стали лыжники из команды узла связи (передающих радиоустройств). Победителем соревнований стала команда узла связи (приемных радиоустройств) с общим временем 1час 56минут 2 секунды.

В составе команд, участвовавших в соревнованиях, состязались 1 мастер спорта по лыжным гонкам и 4 участника, имеющих 1-й спортивный разряд.

Как сообщает пресс-служба СФ, праздничное настроение для участников соревнований и болельщиков создавал ансамбль армии ВВС и ПВО Северного флота «Крылья Севера». Приятным сюрпризом для гостей, посетивших мероприятие, стали солдатская каша из полевой кухни и горячий чай.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12415826@egNews

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