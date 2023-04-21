В объединении ВВС и ПВО Северного флота прошли плановые лётно-тактические учения (ЛТУ)

В ходе ЛТУ лётчики авиационных эскадрилий на самолётах Су-24МР выполнили задачи ведения воздушной разведки, на самолётах МиГ-31 – поражения воздушного противника при прикрытии войск и объектов флота. Пилоты палубных истребителей МиГ-29К отработали прикрытие подразделений береговых войск от атак авиации условного противника и выполнили боевые применения на полигонах в акватории Баренцева моря.

Задачи обеспечения высадки морского десанта, ведения воздушной разведки и корректировки результатов огневого поражения наземных целей ударными силами флота выполнил личный состав эскадрильи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 и противолодочных вертолётов Ка-27 отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, а также по организации взаимодействия с противолодочными силами флота выполнили экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 и противолодочных вертолётов Ка-27.

Также экипажами вертолётов Ка-27 и Ка-29 были отработаны действия по взлёту и посадке на палубу большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко». Во время выполнения учебно-тренировочных полётов вертолётчики совершенствовали практические навыки в выборе оптимального курса захода на посадку, правильности ориентирования и точности приземления, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12464883@egNews