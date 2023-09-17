В объединении ВВС и ПВО Северного флота прошли плановые полёты малой беспилотной авиации

Военнослужащие полка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили плановые учебно-тренировочные полёты в воздушном пространстве гарнизона.

На протяжении нескольких лётных смен расчётами БПЛА «Орлан-10» был отработан комплекс задач по предназначению, среди которых разведка замаскированных объектов, видеофиксация наземной обстановки и передача данных оператору в режиме реального времени.

Запуск беспилотника «Орлан» может осуществляться с небольших площадей и при неблагоприятных погодных условиях, что позволяет работать в суровых условиях Крайнего Севера.

Общее количество налёта за неделю составило более 20 часов. Всего в проведении полётов были задействованы до 25 военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, беспилотники «Орлан» активно применяются с самого начала специальной военной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

В любое время суток и в любую погоду БПЛА «Орлан-10» видит вражеские позиции и безошибочно корректирует огонь. Оснащение данного беспилотника современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасным излучением, помогает эффективно справляться со своими функциями, что в свою очередь способствует успешному выполнению боевых задач.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479085@egNews