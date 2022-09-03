В объединении ВВС и ПВО Северного флота прошли тренировки авиационных спасателей

Экипажи авиационных спасателей объединения ВВС и ПВО Северного флота провели тренировку по поиску и спасению летчика в условиях Крайнего Севера.

Подобные тренировки предназначены для совершенствования специальных навыков летчиков-спасателей, а также ориентирования их на местности.

По замыслу учения, авиационные спасатели должны были найти летчика, покинувшего аварийное воздушное судно, и произвести его эвакуацию.

В ходе тренировки поисковый экипаж вертолёта Ми-8 выполнил мероприятия по радиотехническому и визуальному поиску пострадавшего. Также отрабатывались действия спасателей по последующей эвакуации условно пострадавшего на борт воздушного судна с помощью авиационных носилок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в мероприятии было задействовано несколько экипажей летчиков- спасателей, а также два вертолёта Ми-8.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436660@egNews