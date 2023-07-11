В объединении ВВС и ПВО Северного флота прошли тренировки спасательных парашютно-десантных групп

На первом этапе тренировок сводные парашютно-десантные группы отработали действия по десантированию парашютным способом и приземлению на неподготовленные площадки местности. Затем экипажем поисково-спасательного вертолёта Ка-27 были выполнены действия по поиску и обнаружению лётного экипажа, условно терпящего бедствие.

В армии ВВС и ПВО Северного флота личный состав спасательных парашютно-десантных групп выполнил прыжки с парашютом в небе над военным гарнизоном Сафоново. Плановые тренировки проходили в несколько этапов, за время которых был выполнен целый комплекс различных упражнений.

На первом этапе тренировок сводные парашютно-десантные группы отработали действия по десантированию парашютным способом и приземлению на неподготовленные площадки местности.

Затем экипажем поисково-спасательного вертолёта Ка-27 были выполнены действия по поиску и обнаружению лётного экипажа, условно терпящего бедствие.

После обнаружения экипажа силами парашютистов-спасателей при помощи спускоподъёмного устройства, установленного на вертолёте Ка-27ПС, были отработаны действия по его эвакуации.

На заключительном этапе тренировок сводная парашютно-десантная группа совершила показные прыжки с флагами и вымпелами.

Упражнение выполняется в соответствии с курсом парашютной подготовки с высоты 1500-2000 метров. Целью данного упражнения является подготовка парашютистов к показательным выступлениям на праздничных мероприятиях. Десантирование спасательных парашютно-десантных групп происходило из вертолета Ка-27ПС.

За время тренировок личным составом было совершено более 50 прыжков с парашютом, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12472626@egNews