В объединении ВВС и ПВО Северного флота проводится комплексная командно-штабная тренировка

В соответствии с планом боевой подготовки в армии ВВС и ПВО Северного флота началась командно-штабная тренировка под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Александра Отрощенко. Она продлится в течение нескольких дней. В мероприятии примут участие подразделения морской авиации и войск ПВО.

В ходе тренировки будут отработаны действия тактических групп авиации и подразделений ПВО в условиях Крайнего Севера и Арктики, а также проверена способность командиров и штабов планировать применение авиации и войск ПВО и управлять ими при решении задач по своему основному предназначению.

Помимо использования штатных полигонов объединения на завершающем этапе тренировки примут участие боевые корабли СФ. Самолёты Ил-38 и вертолёты Ка-27 отработают с ними ряд противолодочных задач, сообщила пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12432622@egNews